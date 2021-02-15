Производитель вакцины от коронавируса — Pfizer — выделит специальные термобоксы для транспортировки препарата. Как известно, вакцина требует хранения при сверхнизких температурах, а именно -70.

Об этом «РБК-Украина» рассказал член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

По его словам, хранить и перевозить вакцину Pfizer в Украине будет частная украинская компания «Фармасофт». Остальные вакцины смогут хранить и поставлять ресурсами госпредприятия «Укрвакцина».

Каждую неделю вакцины будут развозить из Киева на региональные склады, а после этого начнется отсчет их разморозки. Из-за этого в области будут передавать дозы в расчете на пять дней.

Лапий также добавил, что это срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8:

«Допускается одноразовая разморозка, при которой она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить».

Мобильные бригады будут ежедневно брать вакцины из регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку. Затем через 2-4 недели (в зависимости от препарата) бригада приедет повторно, чтобы уколоть вторую дозу.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения раскритиковала систему распределения вакцин от коронавируса в мире. Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП. При этом почти 130 стран, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки.

Венгрия получила первые образцы российской вакцины «Спутник V» в конце прошлого года, и сейчас эта европейская страна уже одобрила использование препарата. Более того в ближайшее время в обход регулирующих органов Евросоюза стартует вакцинация людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.

