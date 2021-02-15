В России заявили, что Европейский Союз разрушил каркас отношений с их страной из-за поддержки Украины.
Такое заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, сообщает ТАСС.
Лавров утверждает, что якобы нарушения прав русскоязычных и нападки на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с РФ.
«Конечно, нельзя не учитывать попустительство Евросоюза по отношению к грубейшим нарушениям прав русскоязычных, русских, те нападки на русский язык и на русскую культуру, которые мы наблюдаем и в Прибалтике, и в Украине, и в ряде других стран. Когда закрывают русскоязычные каналы, когда заводят уголовные дела на русскоязычных журналистов», — заявил он.
Лавров считает, что Евросоюз на это взирает якобы без особого желания что-то изменять.
«Я думаю, происходит не отдаление России от Евросоюза, а это отдаление самого Евросоюза от русского языка, русской культуры, от всего русского, а значит и от Российской Федерации», — сказал министр.
Как мы уже рассказывали ранее, санкции создают риски для российской экономики, поэтому в Министерстве иностранных дел России заговорили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом.
В то же время, РФ расширила список украинских компаний, против которых введены экономические санкции. Сейчас их количество достигает 84.