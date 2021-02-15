Симптомы коронавируса проявляются только у 13-18% пациентов, остальные болеют бессимптомно.

Об этом сообщает Business Insider.

Ученые пришли к выводу, что больных, которые переносят COVID-19 без симптомов, на самом деле значительно больше, чем считалось ранее. По подсчетам, только у 13-18% зараженных коронавирусом проявлялись симптомы.

«Есть много бессимптомных людей – намного больше, чем предполагалось во многих исследованиях», – сказал один из авторов исследования.

Модель исследования смогла отличить случаи с симптомами, не зарегистрированные из-за отсутствия тестов, от бессимптомных у людей, которые даже не подозревали о заболевании.

Исследование демонстрирует не только то, что бессимптомных случаев большинство, но и то, что коронавирус передается от человека к человеку значительно легче, чем считалось ранее.

Бессимптомные случаи способствуют распространению инфекции, но слабее симптоматических, поэтому за основу следует брать тот расчет, что один бессимптомный больной заражает 3-4 человека, а с симптомами – 4-8. При этом бессимптомные больные отвечают за передачу 50% от всех случаев.

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