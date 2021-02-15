Часть украинцев может полностью не платить за коммуналку. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что размер льгот для участников боевых действий может достигать 100%.

«Льготы на ЖКУ. Ими пользуется 1,8 млн человек. Размер от 25% до 100% оплаты коммуналки. 100% компенсируем участникам войны, участникам боевых действий. Средний размер льготы 1,1 тыс. грн», – сказала Лазебная в ходе выступления на форуме «Украина 30. Платежка».

По ее словам, другая программа поддержки со стороны правительства для населения – субсидии:

«Средний размер субсидии 2,2 тыс. грн. Если мы возьмем 3 млн субсидиантов и льготников, то увидим, что 5 млн семей поддерживается государством. Это каждая третья семья».



Как сообщалось ранее, украинцы в феврале Накануне исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко сообщил , что продажа газа населению по себестоимости не покроет субсидии, которые обеспечиваются ценой в 6,99 грн.Как сообщалось ранее, украинцы в феврале получат новые платежки за электроэнергию по новым тарифам, в среднем сумма увеличится на 78 гривен.