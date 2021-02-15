На территории временно оккупированной Горловке (Донецкая область) 15 февраля произошел взрыв — взорвался автомобиль «командира батальона «народной милиции ДНР» Сергея Попова («Длинного»). В этот момент с ним в машине находилась его дочь, которую он вез в школу.

В сети пишут, что боевика с ребенком госпитализировали.

Попову посекло ноги, у него шок первой степени, множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра и требуется операция. У дочери диагностировали контузию и шок.

Также есть информация о том, что под днище автомобиля заложили самодельное взрывное устройство.

Накануне в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и задержали участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который воевал против бойцов АТО на Донбассе.

