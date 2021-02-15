Украинцы в феврале получат новые платежки за электроэнергию по новым тарифам, в среднем сумма увеличится на 78 гривен.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Как сообщала ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА, Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт⋅ч на первые 100 кВт⋅ч для бытовых потребителей с 1 января 2021 года — все киловатты, начиная с первого использованного, будут стоить по 1,68 гривны. При этом в Министерстве социальной политики говорят, что отмена льготного тарифа не скажется на нынешних получателях субсидий. В ведомстве также добавили, что те, кто не получает субсидию, но столкнется с трудностями при оплате новых счетов, сможет обратиться за помощью.

«Обозреватель» отмечает, специальные обязательства продавать электроэнергию госпредприятиям установили до конца июня. Вероятно, уже в апреле к вопросу стоимости электроэнергии снова вернутся. Большинство опрошенных изданием экспертов соглашается: стоимость электроэнергии нужно было повышать давно, но на это не шли из-за непопулярности такого решения. Член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на условиях анонимности пояснил: еще два года назад в Украине разработали план пересмотра тарифов, однако его так и не воплотили в жизнь.

Напомним, с 11 января по всей стране вспыхнули акции протеста против повышения коммунальных тарифов.