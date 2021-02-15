Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона будут заморожены, это предусматривает меморандум правительства с местной властью.

Об этом сказал глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе форума «Украина 30», пишет «РБК-Украина».

Как известно, 9 января Кабинет министров подписал с мэрами городов при участии «Нафтогаза» и НКРЭКУ Меморандумом о взаимопонимании об урегулировании проблемных вопросов в сфере централизованный поставок тепловой энергии и поставок горячей воды. Согласно документу, стоимость услуг теплоснабжения и поставки горячей воды до конца отопительного сезона меняться не будут.

По информации «Нафтогаза» Меморандум фиксирует следующие договоренности:

— до 30 сентября 2021 года «Нафтогаз» предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф;

— до 1 мая 2021 года Кабинет министров, «Нафтогаз» и Ассоциация городов Украины определят источники компенсации для предприятий теплоснабжения разницы между ценами природного газа, определенными в соответствии с п. 13 Положения №867 в течение октября 2020 года — апрель 2021 года, и ценой природного газа, учтенной в тарифах на услуги теплоснабжения для населения, по которым за время отопительного сезона 2020/2021 года фактически начисляется плата конечным потребителям (населению);

— до 1 октября 2021 года государственные органы Украины обеспечат принятие необходимых нормативно-правовых актов для реализации этого решения;

— источником финансирования не могут быть местные бюджеты.

Накануне исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко сообщил, что продажа газа населению по себестоимости не покроет субсидии, которые обеспечиваются ценой в 6,99 грн.

Как сообщалось ранее, украинцы в феврале получат новые платежки за электроэнергию по новым тарифам, в среднем сумма увеличится на 78 гривен.