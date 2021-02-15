В России 14 февраля прошла акция в поддержку Алексея Навального «Любовь сильнее страха». Кроме того, в этот же день Москве и Петербурге прошли акции солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными.

О том, как проходила акция «Любовь» сообщает Telegram-канал «Дождя».

Издание отмечает, что сколько всего приняло участие людей в акции — неизвестно. В Twitter тег #любовьсильнеестраха вышел на первое место в актуальных темах — более 24,5 записей, в Instagram — более 7,9 тысяч публикаций.

По информации российских журналистов, акция прошла во многих крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке, Томске, Омске, Екатеринбурге и других. Также известно, что Алексея Навального поддержали жители Великобритании, Таиланда и Словении.

Навального поддержали и в оккупированном Крыму. «ОВД-Инфо» сообщает, что в Симферополе задержали сразу 5 человек с фонариками, их доставили в отделения полиции.

В Москве на акцию на Патриаршие пруды вышла телеведущая Ксения Собчак и актриса Татьяна Лазарева. В Екатеринбурге в акции принял участие бывший мэр города Евгений Ройзман.

На этот раз обошлось без полицейского беспредела, но задержания были. Так, в Москве задержали мужчину за расклейку листовок об акции «Любовь сильнее страха», его оставили в отделе на ночь до суда, а в Новосибирске задержали двух девушек, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку Навального, но через некоторое время отпустили без составления протоколов.

Те, кто не хотел выходить на главные улицы городов, поддерживали Навального с фонариками во дворах. В целом, акция прошла мирно и спокойно.

Фото и видео Telegram «Дождь», подписчики, Алексей Абанин

