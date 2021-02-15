В Гвинеи заявили о начале новой эпидемии Эболы, через шесть лет после масштабной вспышки лихорадки в стране. Вирус обнаружили в начале февраля у посетителей похорон, три человека уже скончались. Вспышка вируса Эболы зафиксирована в западной части Африки — на юго-востоке Гвинеи. 14 февраля правительство страны объявило о начале эпидемии в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке.

Наличие инфекции было обнаружено в анализах 3-х умерших пациентов с симптомами. Все они присутствовали на похоронах медсестры, у которой болезнь была подтверждена ранее.

Церемония прощания состоялась в Гуеке 1 февраля. Спустя несколько дней 7 человек начали жаловаться на боль в животе, рвоту, диарею. 12 февраля подтвердился первый диагноз о заболевании.

Троих больных оперативно изолировали. Один из них находится в столице Гвинеи Конакри, остальные — в Нзерекоре. Также изолируют всех установленных контактных лиц.

В район Гуеке направилась комиссия по расследованию чрезвычайных ситуаций.

Напомним, вирус Эбола вызывает острое респираторное заболевание — геморрагическая лихорадка Эбола. Болезнь очень легко распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией и высокой смертностью. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.

Вирус поражает человека и животных, передается через кровь и другие выделения. Также заразиться можно через предметы, с которыми контактировал инфицированный.

Как мы уже рассказывали ранее, ученые из Сингапура и Китая обнаружили филовирус Менгла — это потенциально опасный родственник Эболы и Марбурга. Его переносчиками оказались ночные крыланы (летучие собаки).

Тем временем, медикам удалось разработать два эксперементальных метода борьбы с лихорадкой Эболой.