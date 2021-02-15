Несмотря на обещания политиков, в Украине 15 февраля не стартовала вакцинация против COVID-19 препаратом компании Pfizer.

Как говорится в материале «Нового времени», стороны еще не подписали необходимые документы.

Прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и Pfizer, Pfizer и Украиной. Документы на подписание должны поступить в Украину 15 февраля. Только после этого вакцину Pfizer официально зарегистрируют в Украине.

Как известно, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что Украина является одной из 17 стран, куда вакцину от COVID-19 поставят по программе COVAX. При этом пока что вакцина Pfizer еще не поступила ни в одну из стран.

Ранее член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий говорил, что производитель вакцины от коронавируса — Pfizer — выделит специальные термобоксы для транспортировки препарата. Как известно, вакцина требует хранения при сверхнизких температурах, а именно -70.

Социологические опросы показывают, что подавляющее большинство украинцев (52%) не будут делать прививку от коронавируса, даже если она будет бесплатной.

51% украинцев считают угрозу коронавируса преувеличенной. При этом 65% украинцев готовы сделать прививку против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и безопасной.