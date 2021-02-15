Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

Такое заявление сделала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в Twitter.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом», — сказала она.

Также сотрудница ВОЗ подчеркнула, что если человек уже переболел коронавирусной инфекцией COVID-19, то вакцина будет действовать как усилитель иммунного ответа.

«Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», — заявила она.

Как мы уже рассказывали ранее, несмотря на обещания политиков, в Украине 15 февраля не стартовала вакцинация против COVID-19 препаратом компании Pfizer.

Также напоминаем, предварительная запись на вакцинацию от коронавируса в Украине стартует 1 марта.