Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине.
Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.
«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета», — заявил он.
Как мы уже рассказывали ранее, Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.
А также, несмотря на обещания политиков, в Украине 15 февраля не стартовала вакцинация против COVID-19 препаратом компании Pfizer.