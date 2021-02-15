На территории временно оккупированной Горловки (Донецкая область) взорвали автомобиль «командира батальона «народной милиции ДНР» Сергея Попова («Длинного»). Сейчас в «ДНР» обвиняют в чрезвычайном происшествии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на «управление Народной милиции».

Местные «правоохранители» заявляют, что Хомчак, якобы опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения «Запад» организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции.

Напомним, в момент взрыва в машине с Поповым находилась его дочь. Боевика с ребенком госпитализировали. Попову посекло ноги, у него шок первой степени, множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра и требуется операция. У дочери диагностировали контузию и шок. Ранее сообщалось, что под днище автомобиля заложили самодельное взрывное устройство.

Напомним, накануне в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и задержали участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который воевал против бойцов АТО на Донбассе.