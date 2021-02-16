Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Подробности обнародовала Служба безопасности Украины.

СБУ вызвала Анатолия Шария на допрос. Блогер должен появиться в следственное управление СБУ 22 февраля. Вызов был опубликован на сайте спецслужбы.

Спецслужба считает, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

«Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — заявили в СБУ.

СБУ установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины.

«Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций», — заявили в СБУ.

Шарий подозревается в дискредитации украинской государственной политики, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.

«Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов», — отметили в СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_fuUQXOlM0&feature=emb_title

Напомним, скандальный пророссийский блогер Шарий бежал из Украины в 2012 году и получил убежище в Литве. Ведет политический блог на YouTube, где критикует власти Украины с пророссийских позиций.