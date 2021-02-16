Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают размещать запрещенное смертоносное вооружение вдоль линии разграничения.

Кроме того, на Донбасс из России продолжают стягивать боевую технику после ремонта на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса, передает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Российско-оккупационные войска на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают удерживать 120 мм минометы, 122 мм самоходные артиллерийские установки и танки, для чего используют гражданские промышленные объекты и здания сельскохозяйственного назначения», — утверждают в Минобороны.

Также боевики активно усиливают систему наблюдения на передовых позициях.

Для этого используют переносные малогабаритные радиолокационные станции наземной разведки российского производства. Полученная информация передается для указания цели снайперским и артиллерийским расчетам.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина предложила России несколько вариантов достижения компромисса по Донбассу, но самым популярным является тот, который предусматривает альтернативу особому статусу региона.

А также напомним, на оккупированном Донбассе более 75% всех нарушений режима прекращения огня в 2020 году были зафиксированы в четырех точках.