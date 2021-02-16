15 февраля вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Возле Славного в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Опытного из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Светлодарск, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 15 февраля на территории временно оккупированной Горловки (Донецкая область) взорвали автомобиль «командира батальона «народной милиции ДНР» Сергея Попова («Длинного»). В «ДНР» обвиняют в чрезвычайном происшествии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.