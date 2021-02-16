Цена криптовалюты Bitcoin во вторник, 16 февраля, достигла нового исторического максимума в 50 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют официальные данные криптовалютной биржи Binance.
Ожидается, что в 2021 году биткоин вырастет в цене почти на 50% после роста более чем на 300% в 2020 году.
Ранее, в конце января Илон Маск написал «биткоин» в своем Твиттере и поднял стоимость криптовалюты на $5 тысяч. Рост курса криптовалюты на 15,7% произошел менее чем через 15 минут.
Как мы уже рассказывали ранее, украинцы в феврале получат новые платежки за электроэнергию по новым тарифам, в среднем сумма увеличится на 78 гривен.
Тем временем, международный валютный фонд «заморозил» транш для Украины. Дело в том, что накануне миссия МВФ вынесла неутешительный вердикт: «Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы».