В ближайшую субботу, 16 ноября, свой День ангела будут отмечать Анны. Кроме того, в этот день православная церковь будет вспоминать святую княгиню Анну Всеволодовну, сестру великого князя Владимира Мономаха.

НАРОДНАЯ ПРАВДА подготовила подборку красивых поздравлений и открыток к этому дню.

Пусть сердце радостью наполнится сегодня,

пусть Анна — покровительница с небес —

для тебя у Бога вымолит две сотни, счастливых лет,

здоровья и чудес!

Пусть под своими крыльями Анюту ангел бережет!

Дарит только приятные мгновения и судьбу добрую пусть пошлет!

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья

И пусть тебя оберегает Бог!

Поздравляя Тебя сегодня,

Сказать хочу вновь и вновь,

Пусть всегда живут с тобою Надежда, Вера и Любовь.

Пусть добрый Ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И тысячи странных чудес

В жизни твоим Тебе дарит.

В День Ангела Анечки, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья,

И пусть тебя оберегает Бог!

С днем ангела святой Анны

Прими мои сердечные поздравления,

Пусть покровительница твоя с небес,

Благословит души и тела процветание

Напомним, 14 ноября отмечали память двух братьев, святых бессребреников по имени Косма и Дамиан (Демьян и Кузьма), которые жили во второй половине 3 — начале 4 веков. Кроме того, был Всемирный день борьбы с диабетом.

Добавим, в ближайшее воскресенье, 17 ноября, отмечают Международный день студента.