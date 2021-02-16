В ближайшую субботу, 16 ноября, свой День ангела будут отмечать Анны. Кроме того, в этот день православная церковь будет вспоминать святую княгиню Анну Всеволодовну, сестру великого князя Владимира Мономаха.
НАРОДНАЯ ПРАВДА подготовила подборку красивых поздравлений и открыток к этому дню.
Пусть сердце радостью наполнится сегодня,
пусть Анна — покровительница с небес —
для тебя у Бога вымолит две сотни, счастливых лет,
здоровья и чудес!
Пусть под своими крыльями Анюту ангел бережет!
Дарит только приятные мгновения и судьбу добрую пусть пошлет!
В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья
И пусть тебя оберегает Бог!
Поздравляя Тебя сегодня,
Сказать хочу вновь и вновь,
Пусть всегда живут с тобою Надежда, Вера и Любовь.
Пусть добрый Ангел с небес
Защищает и не разочарует,
И тысячи странных чудес
В жизни твоим Тебе дарит.
В День Ангела Анечки, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья,
И пусть тебя оберегает Бог!
С днем ангела святой Анны
Прими мои сердечные поздравления,
Пусть покровительница твоя с небес,
Благословит души и тела процветание
Напомним, 14 ноября отмечали память двух братьев, святых бессребреников по имени Косма и Дамиан (Демьян и Кузьма), которые жили во второй половине 3 — начале 4 веков. Кроме того, был Всемирный день борьбы с диабетом.
Добавим, в ближайшее воскресенье, 17 ноября, отмечают Международный день студента.