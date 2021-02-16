Международный валютный фонд «заморозил» транш для Украины. Дело в том, что накануне миссия МВФ вынесла неутешительный вердикт: «Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы».

Известно, что программу финансовой помощи пока не останавливают, но в ближайшее время денег Украина не получит.

О том, что именно не понравилось МВФ, говорится в материале «Сегодня».

Нынешняя программа поддержки stand-by на сумму около 5 млрд долларов была открыта для Украины в июне 2020 года и рассчитана на 18 месяцев, то есть до конца 2021 года. Она пришла на смену предыдущей программе – трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долл. Условия по EFF Украина традиционно не выполнила, а потому программа была свернута. Мир охватила пандемия коронавируса и МВФ решил поддержать некоторые страны с помощью более коротких, но и более простых по требованиям программ.На каких условиях Украине был открыт кредит по программе stand-by:

Провести фактический аудит закупок по программе COVID-19 не позже, чем через год после его создания. Структурный маяк на март 2021 года;

Запустить с 1 января 2021 года работу Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы как двух единых юридических лиц, с единой отчетностью. Областные и другие юрлица ГНС и ГТС должны прекратить свое существование. Структурный маяк на 1 января 2021 года;

Уменьшить уровень неработающих кредитов (NPLs) в госбанках. Планы по сокращению должны быть согласованы с Советом по национальной стабильности и НБУ. Структурный маяк на конец июня 2020 года;

Решить вопрос неплатежеспособности Фонда гарантирования вкладов, чтобы уменьшить расходы государства на обанкротившиеся банки. Структурный маяк на конец октября 2020 года;

Внести изменения в закон о банковской деятельности для усовершенствования системы банковского надзора. Структурный маяк на конец ноября 2020 года;

Внести изменения в закон о Высшем совете правосудия для усиления качества отбора, чтобы членами ВСП были люди с безупречной репутацией и добропорядочностью. Структурный маяк до конца октября 2020 года;

Установить до конца августа 2020 года рыночные тарифы на отопление, которые находятся под юрисдикцией НКРЭКУ и местных органов власти. Часть структурного маяка до конца августа 2020 года;

Обеспечить возможность смены поставщика для бытовых потребителей газа. Часть структурного маяка на конец августа 2020 года;

Принять новый корпоративный устав для НАК «Нафтогаз». Структурный маяк до конца сентября 2020 года.

Комментируя результаты работы миссии, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал четыре темы, по которым «продолжается конструктивный диалог» — фактически это четыре аспекта, по которым на сегодняшний день так и не удалось достичь договоренностей. Это вопросы в таких сферах:

антикоррупционное законодательство;

энергетика;

развитие финансового сектора;

дальнейшая фискальная консолидация.

Накануне экс-министр экономики и нынешний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что Украина делает все возможное для достижения договоренностей с Международным валютным фондом.

Международный валютный фонд настаивает на том, чтобы в Украине создавались условия, при которых Кабинет министров не сможет вручную снижать цены на газ. При этом кредиторы понимают, что рынок голубого топлива практически монополизирован и уязвим.