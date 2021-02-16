В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 16 февраля.

По всей стране без осадков, но с сильными морозами. Холоднее всего сегодня будет на севере и в центре — до 12 мороза. На западе и востоке 5-9 мороза (в Ужгороде максимум -1). На юге столбики термометров опустятся до 4-7 мороза.

Как сообщалось ранее, погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.