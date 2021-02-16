Погода в Украине 17 февраля будет продиктована атмосферным фронтом северной циклоничности Yukon — местами пройдет снег.

Своим прогнозом в Telegram поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, снегопады пройдут в западных областях, а также дойдут до Житомирской, Винницкой и Киевской областей.

Остальные территории Украины 17 февраля будет принадлежать антициклону Helida, т.е. без существенных осадков. Ветер будет преобладать юго-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха ночью -12-18 градусов, местами -20-25 градусов, днем ​​-7-14 градусов, на юге, юго-востоке и на западе Украины днем ​​будет теплее, -1-5 градусов.

В Киеве 17 февраля есть вероятность снега, на дорогах гололедица. Ближайшей ночью ожидается -12-14 градусов, в окрестностях ниже, завтра днем ​​-7-9 градусов.

Ранее метеоролог Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института рассказала, что погода в Украине пока что продиктована антициклоном и холодной воздушной массой, но холода и морозы вскоре отступят.

Как сообщалось ранее, погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.