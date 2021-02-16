Погода в Украине сейчас продиктована антициклоном и холодной воздушной массой, но холода и морозы вскоре отступят.

Как рассказала «Обозревателю» метеоролог Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института, уже на следующей неделе наступит потепление:

«Они (холода и морозы) будут господствовать в Украине большую часть этой недели, затем им на смену придет циклон с теплом и осадками. Холода и морозы заканчиваются, вероятно, сейчас у нас самый холодный период. Уже следующая неделя будет значительно теплее, днем дойдет до плюса, возможен мокрый снег».

По ее словам, из-за увеличения продолжительности дня – воздух будет прогреваться все больше. Пока что этому процессу мешает снег, отражающий солнце, но в целом – следующие недели в Украине будут значительно теплее.

Как сообщалось ранее, погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.