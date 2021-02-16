В Украине зафиксировано 3143 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), Киеве (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

За минувшие сутки:

госпитализировано — 915 человек;

выписаны из больниц — 499 человек;

умели — 150.

С начала пандемии в Украине:

заболело — 1276618 человек;

выздоровели — 1122968 человек;

умерли — 24 542;

проведено ПЦР-тестов — 6570806.

