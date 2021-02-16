В Украине зафиксировано 3143 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), Киеве (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
За минувшие сутки:
госпитализировано — 915 человек;
выписаны из больниц — 499 человек;
умели — 150.
С начала пандемии в Украине:
заболело — 1276618 человек;
выздоровели — 1122968 человек;
умерли — 24 542;
проведено ПЦР-тестов — 6570806.