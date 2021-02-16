Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Украине, согласно официальной статистике, стабилизировалась, в Ивано-Франковске все плохо. К примеру, в Центральной городской клинической больнице города, которая принимает пациентов с коронавирусом, уже нет свободных мест, пациенты лежат в коридорах, столовых, кабинетах врачей.

Об этом на совещании заявила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, пишет «РБК-Украина».

По ее словам, в этой больнице задействованы все койки. Накануне в больницу попали 95 пациентов, из них 79 с пневмониями. При этом на сегодня 89 человек находятся на кислородной терапии. Дополнительные койко-места разворачиваются в других больницах:

«На сегодня Центральная городская клиническая больница практически не имеет ни одной свободной койки. То есть все физические кровати, которые только были в больнице, новые, старые… все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей».

Напомним, в Великобритании и еще 9 странах выявили совершенно новый штамм коронавируса, который назвали B1525. Ученых беспокоит мутация в шиповидном белке. Она также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах — это делает вирус более устойчивым к антителам.

Южно-Африканская Республика просит Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca. Как известно, накануне в ЮАР отказались от вакцинации своих граждан этим препаратом, ведь исследования показали низкую эффективность вакцины от коронавируса в борьбе с южноафриканским штаммом.