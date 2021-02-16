В Украине предложили отсрочить введение штрафов за несоблюдение языкового закона и отказ использовать украинский в сфере обслуживания.

Такое заявление сделал министр культуры Александр Ткаченко, передает «ВВС Украина».

«Я всегда говорил, что у меня есть предубеждения в отношении одного пункта этого закона — в котором говорится о штрафах. В 2018 году президент Порошенко издал указ о создании государственной программы продвижения украинского языка. Если бы это решение было воплощено и в течение этих лет были бы подвижки, бесплатные курсы украинского, эти штрафы были бы кстати. А сейчас выставлять сначала штрафы — это как поставить телегу впереди лошади. Сами разговоры о штрафах приведут только к общественному напряжению», — пояснил министр.

Также он сообщил, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся два законопроекта, касающиеся отсрочки применения этих штрафов.

Ткаченко подчеркнул, что курс страны на украинизацию, «но мягкую украинизацию — неизменен». Однако для ее начала стоит дать толчок массовой популяризации украинского языка.

https://www.youtube.com/watch?v=s8MgNtb6hPs&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, почти две трети украинцев (61,7%) поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке.

Тем временем, в одном из кафе Днепра произошел скандал из-за украинского языка. Посетительница кафе утверждает, что девушка-бариста отказалась отвечать клиентке на украинском языке, сотрудница кафе в свою очередь заявила, что не знает языка, потому что родилась не в Украине.