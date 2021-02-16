Украина предложила России несколько вариантов достижения компромисса по Донбассу, но самым популярным является тот, который предусматривает альтернативу особому статусу региона.

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, сценарий сможет быть реализован только после полного освобождения ОРДЛО от оккупантов.

«Мы предлагаем разные варианты россиянам. Например, особый статус мы предлагаем заменить законом о децентрализации плюс особой экономической зоной. Экономические преференции с особым статусом, децентрализация, которую бы получили все оккупированные территории после их интеграции. Такие, как все остальные регионы Украины», – говорит Арестович.

Он подчеркнул, что после вторжения России на Донбасс из региона ушли деньги и в принципе пропало местное самоуправление. Однако новые условия помогли восстановить восток и реализовать его экономическое, социальное и политическое возрождение.

Ранее Алексей Арестович заявлял, что Украина не может заявить о срыве перемирия на Донбассе, поскольку для этого якобы нет никаких оснований.

Он также подчеркивал, что Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН, предлагая в 4 раза увеличить состав миссии ОБСЕ.

Спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович заявил, что Украина должна выполнить условие по амнистии боевиков в рамках Минских договоренностей.