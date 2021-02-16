Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, Pfizer подала документы и ее вакцина в течение нескольких дней будет зарегистрирована.
«Все вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине, будут безопасными… Разговаривая с вами, я получил сообщение, что Pfizer подался на регистрацию», — обещает министр Степанов.
Также, сегодня, 16 февраля, Государственный экспертный центр уже получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca. Ожидается, что ее тоже зарегистрируют в течение нескольких дней.
Напомним, последнее исследование в Изариле показало, что вакцина Pfizer на 92% снижает риск того, что человек переболеет COVID-19 в тяжелой форме. А также на 94%, что у больного проявятся серьезные симптомы заболевания.
Как мы уже рассказывали ранее, Южно-Африканская Республика просит Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca.
В то же время, Польша получила разрешение продать Украине 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca.