Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов «ЛНР».

Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, уроженец Луганской области в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его «охрану». Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого «3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ» в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.

Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию, куда, по информации силовиков, он прибыл для выполнения разведывательных задач.

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины разоблачила двоих украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они собирали секретные сведения о боеготовности и обеспечении ВС Украины.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве ячейку международной террористической организации «Исламское государство».