Польша получила разрешение продать Украине 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Укринформ».

Он подчеркнул, что Украина получит вакцину от COVID-19 по себестоимости, без наценки.

«В Украине действительно есть возможность закупить определенную часть этих вакцин через Польшу. Что этому способствовало? Закупленные Евросоюзом вакцины распределяются по странам ЕС, при этом Польша получит пока по предварительным договоренностям на 1,2 млн вакцин больше своего заказа, и эти вакцины продаст Украине по себестоимости, без наценки. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Деньги на закупку есть, в частности, из ресурсов Европейского инвестиционного банка», – уточнил он.

Ранее уже появлялась информация о том, что несколько европейских стран согласились перепродать Украине часть излишков вакцины от COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, в Великобритании и еще 9 странах выявили совершенно новый штамм коронавируса, который назвали B1525.

Тем временем, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Украине, согласно официальной статистике, стабилизировалась, в Ивано-Франковске все плохо. К примеру, в Центральной городской клинической больнице города, которая принимает пациентов с коронавирусом, уже нет свободных мест, пациенты лежат в коридорах, столовых, кабинетах врачей.