17 февраля чествуют святого Николая (Николай Студеный). Преподобный Николай исповедник, игумен Студийский, память которого отмечается сегодня, жил в 9 веке. НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что во время жестоких гонений византийского императора Льва Армянина на христиан, преподобный Николай разделил судьбу преподобного Феодора Студита: их неоднократно заключали и всячески пытали. Несмотря на это, они продолжали ревностно распространять православие среди христиан. За свою подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцелений, который не прекратился и после его смерти в 868 году.

Приметы на 17 февраля

Ветви елок сгибаются вниз — будет снег. Ветви направлены вверх — ждите ясной погоду.

Если сегодня холодно — ждите снег.

В этот дней 17 февраля не можно

собираться в дальнюю дорогу.

Также не стоит в этот день ничего стричь, особенно обрезать ногти и стричь волосы.

Также в этот день отмечают: День спонтанного проявления доброты, День президентов в США, День наследия в Канаде Напомним, 16 февраля был день Симеона и Анны пророчицы.