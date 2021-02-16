Верховная Рада просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.

Как сообщает «РБК-Украина», народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №4655 314 голосами.

В частности, парламент обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира и просит осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь», — сказано в документе.

Депутаты призывают использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении России, чтобы та освободила украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях Крыма и в России.

ВР также просит партнеров противодействовать милитаризации Крымского полуострова; требовать от России прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов.

Депутаты также просят Запад требовать от РФ прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины из Крыма в Россию. Рада призывает применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти федерации, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и системным нарушениям прав человека.Германия хочет, чтобы США сняли санкции против «Северного потока-2«. Для этого там разрабатывают варианты договоренностей между странами. К примеру, стороны могут договорится о том, что газопровод могут в любой момент остановить, если Россия будет давить на Украину или заморозке проекта до тех пор, пока Россия не изменит политику.

Россия расширила список украинских компаний, против которых введены экономические санкции. Сейчас их количество достигает 84.