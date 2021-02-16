Германия хочет, чтобы США сняли санкции против «Северного потока-2«. Для этого там разрабатывают варианты договоренностей между странами. К примеру, стороны могут договорится о том, что газопровод могут в любой момент остановить, если Россия будет давить на Украину или заморозке проекта до тех пор, пока Россия не изменит политику.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на разговор с несколькими высокопоставленными представителями Берлина.

Издание отмечает, что одна из выдвигаемых идей – создание механизма, который позволил бы Германии перекрыть «Северный поток — 2», если Россия окажет давление на Украину, скажем, путем произвольного прекращения поставок через ее систему транзита газа.

Некоторые немецкие политики утверждают – если о таком механизме удастся договориться, наличие трубопровода могло бы фактически укрепить позиции ЕС на переговорах с Москвой.

Еще одна идея заключается в том, чтобы Германия наложила своего рода мораторий на ввод трубопровода в эксплуатацию до тех пор, пока Россия не проявит жест доброй воли.

«Мы должны подумать о том, чтобы обусловить запуск «Северного потока-2″ изменением поведения со стороны России – скажем, освобождением Алексея Навального или улучшением ситуации на востоке Украины», – сказал Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов по внешней политике

Как сообщалось ранее, парламент ЕС требует прекратить строительство «Северного потока-2» после того, как в России арестовали оппозиционера Алексея Навального.

Накануне издание «Svenska Dagensbladet» сообщало, что политика нового президента США Джо Байдена относительно газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) может быть более решительной, чем его предшественника Дональда Трампа. Одновременно с этим Россия попытается защитить свои позиции — защититься от санкций, прикрывшись немецким климатическим фондом.

А в статье Bild говорилось, что приход к власти в США демократа Джо Байдена «похоронит» скандальный газопровод «Северный поток-2» — Штаты намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.