Блогер Анатолий Шарий будет объявлен в розыск, если не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

Об этом сообщили осведомленные источники в СБУ, передает РБК. В настоящее время, данные о возможном запросе на экстрадицию пока не разглашаются.

«Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля», — утверждает источник.

Однако, дополнительные детали, в том числе о возможной экстрадиции блогера из Испании, не разглашаются в интересах досудебного расследования.

В то же время, представитель СБУ отметил, что подозрение и повестка на допрос были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Также ему звонили на мобильный телефон.

Как мы уже рассказывали ранее, Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

СБУ установила, что в интервью и выступлениях Шария присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины.