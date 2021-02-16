Школы и детские сады в Украине могут снова закрыть по причине сильных морозов, которые ожидаются на этой неделе.

Такое заявление сделала директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян на своей странице в Facebook.

Ранее существовал норматив, согласно которому учебные заведения закрывались при падении температур до определенного уровня, то теперь каждое образовательное заведение само принимает решение продолжать или временно прекратить обучение.

Так, согласно существующей в Украине норме, при температуре воздуха -16 градусов и ниже детей в детском саду не выводят на прогулку. Для школ раньше были свои нормативы: при снижении температуры до -20 дома оставались ученики начальных классов, а при -24 все школьники но сейчас данный норматив отменили.

«Сейчас руководствуемся новым правилам: «При чрезвычайных погодных условиях, а также чрезвычайных ситуациях учредитель (учредители) образовательного учреждения могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения учащихся.» Запутались? Тогда скажу просто: основатель учебного заведения принимает решение, учитывая погодные условия и чрезвычайные положения», — пишет чиновница.

Как мы уже рассказывали ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что коронавирус пока не влияет на работу школ и садиков.

Тем временем, в школах Украины могут ввести предмет «христианская этика» уже с 1 сентября 2021 года.