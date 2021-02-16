Погода в Украине изменится в последнюю неделю февраля. Синоптики прогнозируют потепление до 10 градусов.

Такой прогноз дает ресурс Gismeteo.

Согласно данным синоптиков, температура начнет повышаться уже на этих выходных, а в середине следующей недели потепление достигнет «плюсов».

В Киеве самыми теплыми днями будет 23-25 февраля. Днем будет +2… +4, ночью — около нуля. Но к концу февраля морозы вернутся, правда, не такие сильные.

В Харькове также потеплеет 24-25 февраля, во Львове и в Одессе почти вся последняя неделя февраля будет теплой.

При этом вместе с потеплением в страну придет атмосферный фронт — осадков в виде мокрого снега и дождя будет очень много.

А вот ближайшая неделя — до пятницы-субботы будет с сильными морозами.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что погода в Украине 17 февраля будет продиктована атмосферным фронтом северной циклоничности Yukon — местами пройдет снег.

А метеоролог Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института рассказала, что погода в Украине пока что продиктована антициклоном и холодной воздушной массой, но холода и морозы вскоре отступят.