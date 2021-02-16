Пророссийские боевики за сутки 16 февраля четыре раза нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе. В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Подробности обнародовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Вражеские обстрелы боевиков были зафиксированы в районе Красногоровки. Террористы обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

А также, оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

Пророссийские войска вели огонь из снайперского оружия и у населенного пункта Пивденное.

«На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь», — указано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина предложила РФ несколько вариантов достижения компромисса по Донбассу, но самым популярным является тот, который предусматривает альтернативу особому статусу региона.

Тем временем, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают размещать запрещенное смертоносное вооружение вдоль линии разграничения.