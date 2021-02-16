Даже в случае попадания в Украину нового штамма COVID-19, выявить его не выйдет – лаборатории для выявления новых видов Sars-Cov-2 в стране нет.

Такое заявление сделал народный депутат, глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

По его словам, еще 20 января Центр общественного здоровья отправил образцы в немецкую лабораторию. Однако до сих пор результаты не получены.

«Вчера глава представительства ВОЗ Ярно Хабихт заявил, что в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19. По его словам, нужно дождаться результатов анализов из Германии, чтобы быть в этом уверенным», – подчеркнул нардеп.

В том числе и по причине отсутствия анализов, Украина все еще остается в так называемой «серой» зоне.

«Поэтому вопрос наличия в Украине современной лаборатории все более обостряется. Мы снова поднимали эту тему во время форума «Украина 30″, который инициировал президент Зеленский. Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОС и американской CDC», – заявил политик.

Как мы уже рассказывали ранее, в Великобритании и еще 9 странах выявили совершенно новый штамм коронавируса, который назвали B1525.

Новый штамм коронавируса B1525 уже обнаружен в Великобритании – у 35 пациентов, Дании — у 35 пациентов, Нигерии — у 12 пациентов, США – у 7 пациентов, Франции – у 5 пациентов. Также его фиксируют в: Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.