Первая прививка от коронавируса в Украине будет сделана на этой неделе. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сегодня в Украине готова вся медицинская инфраструктура: медицинские бригады и списки тех, кого будут вакцинировать.

Он также добавил, что с получением вакцины до 15 февраля возникли «технические проблемы». При этом он выразил уверенность, что они будут решены за несколько дней:

«Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку и это прививка будет сделано нашим медицинским работникам».

Как сообщалось ранее, 15 февраля вакцинация не стартовала, потому что не были подписаны соглашения между COVAX и Pfizer, Pfizer и Украиной. Только после этого вакцину Pfizer официально могут зарегистрировать в Украине.

Как сообщалось ранее, Южно-Африканская Республика просит Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca. Как известно, накануне в ЮАР отказались от вакцинации своих граждан этим препаратом, ведь исследования показали низкую эффективность вакцины от коронавируса в борьбе с южноафриканским штаммом.