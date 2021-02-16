Верховная Рада 16 февраля планирует во втором чтении рассмотреть законопроект, который существенно увеличивает штрафы за нарушение правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов, а также расширяет полномочия полицейских.

Как говорится в материале «Вести», если документ примут, штраф за превышение скорости возрастет до 3,4 тысяч гривен, за употребление алкоголя — до 17-51 тысячи гривен.

Кроме того, депутаты могут разрешить останавливать авто по ночам, а также в выходные дни, но водителю можно будет не передавать в руки полицейским свои документы. Пешеходов также будут наказывать. Новые штрафы для водителей

Минимальный штраф по самым распространенным нарушениям может составлять уже 510 грн. В частности, такое наказание хотят внедрить за непристегнутый ремень, отсутствие мотошлема. Сейчас за такие нарушения предусмотрен штраф в размере 51 грн, то есть он увеличивается в десять раз.

Те же 510 грн придется заплатить, если номерной знак автомобиля не освещается или водитель говорит по телефону без гарнитуры — сейчас 170 грн и 425 грн соответственно. Штраф за нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона также предлагается повысить с 425 грн до 510 грн. Планируется увеличение штрафов и за бегство с места ДТП — с 255 грн до 3,4 тыс. грн.

Существенно хотят ужесточить наказание и за превышение установленного скоростного лимита в населенных пунктах (50 км/ч) — аж до 3,4 тыс. грн. И если в первом чтении законодатели предлагали увеличить размер взыскания только за превышение скорости более чем на 50 км/ч, то ко второму чтению решили увеличить штраф и за превышение от 20 до 50 км — с 255 грн до 340 грн. Если же скорость транспортного средства не превышает 69 км/ч, водителя штрафовать по-прежнему не смогут.

Штраф за непредоставление преимущества в движении авто скорой, полиции или аварийной службе предлагается повысить с 510 грн до 680 грн, а за создание аварийной ситуации — с 680 грн до 1445 грн (в первом чтении предусматривался штраф в размере 3400 грн). Также пересмотрели повышение штрафа относительно нарушения ПДД, которое привело к ДТП. Его хотят повысить с 340 грн до 850 грн, вместо 1190 грн, как предлагалось ранее.

Что касается управления транспортным средством водителем, который не имеет при себе прав, то такое нарушение оценили в 425 грн. Если же у человека нет прав вовсе, то такое вождение обойдется ему в 3,4 тыс. грн, а если полицейские застукают за рулем водителя, которого лишили прав, то штраф составит 20,4 тыс. грн.

Штраф за нетрезвое вождение предлагается повысить с 10,2 тыс. до 17 тыс. грн с лишением водительского удостоверения на год. За повторное нарушение в течение года по новым правилам штраф составит 34 тыс. грн с лишением прав на три года и возможным платным изъятием автомобиля или административный арест на 10 суток. А на третий раз водителю будет светить штраф в размере 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет с конфискацией транспортного средства.

Издание также отмечает, что в конечном варианте законопроекта вождение авто в нетрезвом состоянии снова вернули под юрисдикцию административных нарушений. Напомним, с 1 июля 2020 года Уголовный кодекс Украины был дополнен ст. 286-1 «Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции». Соответственно, наказание за эти нарушения были убраны из ст. 130 КУоАП. После чего она предусматривала административную ответственность только за управление в состоянии опьянения водными судами.

Сейчас же законодатели хотят в зависимости от тяжести правонарушения разделить ответственность за вождение в нетрезвом виде. Часть останется уголовным проступком, а наиболее распространенные случаи, где обошлось без ДТП, — вернутся в Админкодекс в виде ст. 130.

В случае ДТП с пострадавшими, водитель, который управлял авто в нетрезвом виде, не сможет рассчитывать на освобождение от отбытия наказания в связи с примирением сторон или испытательным сроком, а также на условно-досрочное освобождение, амнистию или помилование. Теперь водителям будет грозить реальный срок. Например, за нарушение ПДД, которые повлекли за собой нанесение телесных повреждений средней тяжести — до трех лет лишения свободы. Те же деяния, которые повлекли нанесение тяжких телесных повреждений, — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, в случае смерти — от 5 до 10 лет, в случае смерти нескольких человек — от 7 до 12 лет.Требование копов передать водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховку для проверки

Из конечного варианта законопроекта, который будут выносить на голосование в зал, пропала очень спорная норма об обязанности водителя по требованию сотрудников полиции передать водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховку для проверки. Вместо этого предлагается оставить в обязанностях водителя именно «предъявить» документы так, чтобы инспектор имел возможность переписать данные. Также убрали пункты об отключении двигателя при остановке полицейскими на поверхностную проверку.

А вот норма о «профилактических» проверках осталась, хотя и видоизменилась. Если сначала их хотели вводить решением руководства патрульной полиции, то сейчас прописали точное время: с 22:00 до 08:00, а также в праздничные и выходные дни, и на следующий день после них.

При этом эксперты говорят, что не факт, что парламент даст «зеленый свет» профилактическим, беспричинным остановкам. В МВД уже заявили, что особо настаивать на этих правках не планируют. Штрафы для пешеходов

Штраф для пешеходов за переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора предлагается повысить с 51 грн до 255 грн, а штраф за нарушение ПДД велосипедистами или гужевыми повозками — с 85 грн до 340 грн. За те же нарушения в нетрезвом виде штраф для всех вышеперечисленных категорий возрастает с 136 грн до 680 грн, а за создание аварийной ситуации — с 170 грн до 850 грн.

Как сообщалось ранее, автовладельцам планируют вернуть обязательный техосмотр частного транспорта. При этом техническое состояние авто теперь копы смогут установить прямо на дороге — их оснастили специальными техническими лабораториями на колесах.