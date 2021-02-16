В Великобритании и еще 9 странах выявили совершенно новый штамм коронавируса, который назвали B1525.

Как сообщает The Guardian, новый штамм обладает «потенциально тревожным набором мутаций».

В частности, ученых беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке. Она также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах — это, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.

Новый штамм коронавируса B1525 уже обнаружен в Великобритании – у 35 пациентов, Дании — у 35 пациентов, Нигерии — у 12 пациентов, США – у 7 пациентов, Франции – у 5 пациентов. Также его фиксируют в: Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Британская экспертная комиссия вирусологов и эпидемиологов NERVTAG пишет, что согласно новым исследованиям, летальность британского варианта коронавируса (B.1.1.7) может быть на 30% выше по сравнению с обычным штаммом.

Южно-Африканская Республика просит Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca. Как известно, накануне в ЮАР отказались от вакцинации своих граждан этим препаратом, ведь исследования показали низкую эффективность вакцины от коронавируса в борьбе с южноафриканским штаммом.

