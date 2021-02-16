Украинское правительство работает над тем, чтоб цены на газ для населения не становились выше 6,99 грн/куб. м до конца текущего года.

Соответствующее заявление исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сделал в ходе форума «Украина30» сегодня, 16 февраля.

«Исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен, однако правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м», – утверждает чиновник.

Для того, чтобы не допустить подорожания, украинское правительство намерено обеспечить свободный выход газа собственной добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.

«Поставщики должны конкурировать меньшей ценой. Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн/куб. м», – резюмировал Витренко.

https://www.youtube.com/watch?v=7vbmgXhE-9I&feature=emb_title&ab_channel=UkrinformTV

Как мы уже рассказывали ранее, МВФ настаивает на том, чтобы в Украине создавались условия, при которых Кабинет министров не сможет вручную снижать цены на газ.

Тем временем, украинцы, которые подали показатели газовых счетчиков за январь, в личных кабинетах обнаружили, что объемы использованного голубого топлива завысили в два раза.