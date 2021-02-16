Стало известно, в каких случаях украинцам могут отказывать в вызове экстренной медпомощи.

Подробности обнародовала пресс-служба Национальной службы здоровья.

«Диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным именно для службы экстренной медпомощи. При жалобах только на температуру, когда пациент даже не делал попытки выпить жаропонижающий препарат, для того, чтобы измерить давление или сделать инъекцию, или для выполнения функции такси для пациентов, которые не нуждаются в экстренной медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

В Нацслужбе также отметили, что из-за таких вызовов, пациент, который на самом деле нуждается в экстренной помощи, может ее не дождаться.

«Также бригады экстренной помощи выезжают в случае критического состояния к пациентам с COVID-19 и на месте оценивают состояние здоровья человека, определяют потребность в госпитализации и транспортируют лиц с подозрением на COVID-19 в определенную больницу», — отмечается в сообщении.

А в случае, если пациент с COVID-19 не требует госпитализации, ему оказывают необходимую медицинскую помощь и рекомендации.

Как мы уже рассказывали ранее, несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в Украине, согласно официальной статистике, стабилизировалась, в Ивано-Франковске все плохо. К примеру, в Центральной городской клинической больнице города, которая принимает пациентов с коронавирусом, уже нет свободных мест, пациенты лежат в коридорах, столовых, кабинетах врачей.

Также напомним, первая прививка от коронавируса в Украине будет сделана на этой неделе. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.