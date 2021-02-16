Абсолютное большинство украинцев (91%) не готовы с пониманием отнестись к повышению тарифов.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Одновременно с этим три четверти украинцев (75%) заявили о том, что не смогут оплачивать счета после январского повышения тарифов. Только 17% респондентов говорят, что смогут их оплачивать после повышения.

Более высокий уровень готовности оплачивать счета после повышения тарифов отмечается среди молодежи до 30 лет и жителей областных центров. Менее всего тех, кто готов оплачивать новые счета, среди украинцев старшей возрастной категории «60+» и жителей южных областей.

Напомним, с 1 января в Украине были повышены тарифы на газ (его распределение), отопление, водоснабжение и электроэнергию. Как следствие, по всей стране прокатилась волна протестов населения против повышения тарифов. При этом задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2020 года увеличилась на 18,6% к октябрю и составила 60,5 млрд грн. (без учета электроэнергии).

Как сообщалось ранее, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона будут заморожены, это предусматривает меморандум правительства с местной властью.

Часть украинцев может полностью не платить за коммуналку. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что размер льгот для участников боевых действий может достигать 100%.