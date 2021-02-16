В оккупированном Дебальцево установили памятник боевикам «ДНР», изобразив при этом на монументе бойца ВСУ.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

Известно, то за основу изображения взяли фото из Instagram Мустафы Найема.

«Это вот оригинал фото. Мы там были с Сергеем Рахманиным, за несколько часов до..», — прокомментировал Мустафа Найем.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украина предложила России несколько вариантов достижения компромисса по Донбассу, но самым популярным является тот, который предусматривает альтернативу особому статусу региона.

анее Алексей Арестович заявлял, что Украина не может заявить о срыве перемирия на Донбассе, поскольку для этого якобы нет никаких оснований.

