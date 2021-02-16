В одном из кафе Днепра произошел скандал из-за украинского языка. Посетительница кафе утверждает, что девушка-бариста отказалась отвечать клиентке на украинском языке, сотрудница кафе в свою очередь заявила, что не знает языка, потому что родилась не в Украине.

Об инциденте сообщила жительница города Анна Счастная-Гарус.

По ее словам, она спросила у сотрудницы кафе: «Чи є до кави тістечко?». В ответ бариста заявила, что не понимает значение этого слова, потому что родилась не в Украине.

В итоге возник спор, в ходе которого бариста сказала, что «Днепр – всегда был русским городом» и она «лучше будет учить французский, чем украинский».

Опубликовано Ганной Счасной-Гарус Пятница, 12 февраля 2021 г.



Напомним, депутаты от фракции «Слуга народа» подали в парламент два законопроекта против штрафов за нарушение «языкового закона«. Один проект предлагает отменить штрафы, второй — отложить действие.

Как сообщалось ранее, в киевском супермаркете NOVUS произошел языковой скандал. Покупатель утверждает, что кассир ответила матом на требование обслужить ее на украинском языке. В компании заявили, что после скандала последовали увольнения.

В Днепре разгорелся языковой скандал в школе №137. Учительница младших классов назвала детей из русскоязычных семей врагами народа.

А в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова вспыхнул скандал — преподавателя и профессора Евгению Бильченко уличили в том, что она ненавидит Украину и выступает на каналах «ДНР» и российском телевидении. Преподавателя уже уволили.

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова подняла у себя в Facebook скандальный языковой вопрос. На своей странице она опубликовала шутку на тему закона об украинском языке, и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу.