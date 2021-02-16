На газораспределительном узле на востоке оккупированного Луганска произошел взрыв.

Об этом 15 февраля сообщили местные СМИ со ссылкой на МЧС самопровозглашенной «Луганской народной республики».

«Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров», — уточняется в сообщении.

«Луганскгаз» добавил, что авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм.

К счастью, никто не пострадал. Огонь удалось потушить, пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа.

Напомним, 15 февраля на территории временно оккупированной Горловки (Донецкая область) взорвали автомобиль «командира батальона «народной милиции ДНР» Сергея Попова («Длинного»). В «ДНР» обвиняют в чрезвычайном происшествии главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.