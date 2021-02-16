Великий пост — главный пост в христианстве, цель которого – подготовка к празднованию Светлого Воскресенья Христова — 2021 году приходится на период с 15 марта по 1 мая.

Пост был установлен в честь 40-дневного поста Иисуса Христа во время Его пребывания в пустыне.

Начинается Великий пост с Прощеного воскресения. В этот день в храмах на вечернем богослужении вспоминают изгнание Адама из рая. А в дни Пасхи в церквях в любое время суток открыты Царские врата и все двери алтаря, что символизирует открытие врат рая для верующих.

Великий пост является строгим. Под запретом – любая пища животного происхождения: мясо, рыба, яйца, молоко и молочные продукты. При этом рыбу разрешается есть только два раза за весь период поста: в Благовещение и Вербное воскресенье.

Беременным и кормящим женщинам, детям, а также тем, кто тяжело работает физически, церковь официально разрешает не поститься. А тому, кто планирует соблюдать пост, рекомендуется подготовиться к нему заранее, исключая запретные продукты из меню постепенно.

Напомним, 16 февраля — день Симеона и Анны пророчицы. Это особый день, когда надо стараться сделать, как можно больше дел и не брать деньги в долг. Именины сегодня празднуют: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.