Южно-Африканская Республика просит Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля миллион доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca. Как известно, накануне в ЮАР отказались от вакцинации своих граждан этим препаратом, ведь исследования показали низкую эффективность вакцины от коронавируса в борьбе с южноафриканским штаммом.

О просьбе забрать вакцины со ссылкой на собственные источники сообщает The Economic Times.

Источники издания подтверждают информацию о том, что просьба Министерства здравоохранения страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в ЮАР показали, что она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания COVID-19, вызванного местным коронавирусом-мутантом.

Партия миллион доз препарата прибыла в ЮАР несколько дней назад, еще полмиллиона должны прибыть в ближайшие дни.

Сейчас власти страны, где числится 55 миллионов населения, делают ставку на вакцинацию групп риска, в первую очередь медиков, препаратом от Johnson & Johnson.

Напомним, Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей. При этом ее могут задействовать на первом этапе вакцинации. В Польше также ввели возрастные ограничения по вакцинации препаратом AstraZeneca. В стране не будут прививать пожилых людей этой вакциной. На данный момент обсуждается верхний порог возраста — 55 или 60 лет.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ограничить использование вакцины AstraZeneca для прививок пожилых украинцев. При этом и. о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявлял, что при государственной вакцинации украинцы, скорее всего, не смогут выбирать препарат, а больше всего вакцин Украина получит именно от британского производителя AstraZeneca.

Евросоюз разрешил Польше перепродать Украине вакцины против COVID-19. Речь идет о 1,2 миллиона доз препарата производства AstraZeneca.