Прививка от коронавируса не даст 100% гарантии, что вы не заболеете COVID-19, однако болезнь в таком случае человек переносит легче.

Такое заявление в ходе брифинга сделал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

«Могут быть случаи, и это доказывается в том числе и на третьей стадии клинических испытаний по эффективности вакцин, что человек может заболеть COVID-19, но перенести его в легкий форме, не иметь тяжелых последствий. И что это точно не приведет к смерти», – заявил министр.

По его словам, в большинстве случаев после вакцинации люди не болеют COVID-19 вообще.

«Вопрос, который сильно беспокоит граждан: что такое эффективность вакцин. Главное при их применении, чего мы и хотим достичь, это чтобы ни один человек не умер от такой болезни как коронавирус», – добавил Степанов.

Как сообщалось ранее, в Великобритании и еще 9 странах выявили совершенно новый штамм коронавируса, который назвали B1525. Ученых беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке. Она также присутствует в бразильском и южноафриканском вариантах — это делает вирус более устойчивым к антителам.

Ранее Максим Степанов говорил, что первая прививка от коронавируса в Украине будет сделана на этой неделе. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.