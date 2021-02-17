Безвиз между Украиной и странами Европейского Союза, не будет «работать», еще, как минимум, несколько месяцев. Однако, старт вакцинации населения от COVID-19 может помочь его восстановлению.
Такое заявление сделала посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, передает «Интерфакс».
«Поскольку украинцы ездят без визы в Шенгенское пространство, это не только вопрос Германии, это вопрос всех стран в Шенгенском пространстве. Мы, как посольство, уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и, в принципе, последняя анкета была достаточно позитивна, потому что здесь ситуация сейчас лучше, чем в Германии», — пояснила Фельдхузен.
Посол подчеркнула, что значение имеет эпидемиологическая ситуация не только в течение последних недель, «потому что дать разрешение, а через две недели забрать — это тоже плохо». Но, по словам дипломата, начала вакцинации населения будет помогать
Как мы уже рассказывали ранее, вакцинация от COVID-19 приведет к смягчению ограничений в мире на передвижение между странами.
Также напомним, согласно социологическому опросу, 55% опрошенных украинцев негативно воспринимают новости о возможной отмене безвизового режима с ЕС. 11% — положительно. 31% — нейтрально.